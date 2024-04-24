انخفاضات ملحوظة فى أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 36% بعد جهود حكومية مكثفة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد سلسلة من الخطوات الاقتصادية الجادة التي تتخذها الدولة خلال الفترة الحالية.

وأوضح الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين، في تصريحات لـ الدستور أن عدد الانخفاضات المتتالية في أسعار السلع وصل إلى 36% للزيوت، و35% للدقيق، وأكثر من 30% للسلع المعمرة، وذلك بفضل الإفراجات الجمركية التي بلغت 8 مليارات دولار خلال الفترة الماضية.

خفض الأسعار

وأضاف كمال أن الأجهزة الرقابية والتنفيذية وجهاز حماية المستهلك تعمل معًا لضمان وصول هذه الانخفاضات إلى المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير مع اتحاد الغرف التجارية ناقش مزيدًا من خفض الأسعار في الفترة القادمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتشمل المبادرة تخفيضات على أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والكهربائية.

وتهدف المبادرة إلى خفض تكلفة المعيشة على المواطنين، تحفيز القوة الشرائية، ودعم القطاع التجاري والصناعي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار بشكل أوضح خلال مؤتمر صحفي يُعقد في مقر الغرفة التجارية بالجيزة، بحضور ممثلين عن وزارة التموين، واتحاد الغرف التجارية، والتجار، والصناع، والمستوردين، وأصحاب السلاسل التجارية.