خطوة نحو استقرار السوق.. مؤتمر صحفى للإعلان عن مبادرة لتخفيض الأسعار اليوم

تعقد وزارة التموين، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، مؤتمرًا صحفيًا في إطار مبادرة تخفيض الأسعار، وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال خفض أسعار السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والكهربائية.

وسيُعقد المؤتمر الصحفي في مقر الغرفة التجارية بالجيزة، بحضور ممثلين عن وزارة التموين والغرفة التجارية، بالإضافة إلى عدد من التجار والصناع والمستوردين وأصحاب السلاسل التجارية.

تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار

وسُيعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار في مقر الغرفة التجارية بالجيزة، بحضور ممثلين عن:

وزارة التموين، اتحاد الغرف التجارية، التجار، الصناع، المستوردين، أصحاب السلاسل التجارية.

ومن المتوقع أن يتم خلال المؤتمر الصحفي:

شرح أهداف مبادرة تخفيض الأسعار، السلع التي تشملها المبادرة، نسب التخفيض على كل سلعة، آليات تطبيق المبادرة، ودور الجهات المعنية في إنجاح المبادرة.