التموين تعزز من أرصدة البلاد من السكر بشراء 500 ألف طن سكر خام

انتهت ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الأحد، بشراء كمية 250 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر يوليو 2024.

تجدر الاشارة إلى أن هيئة السلع التموينية كانت قد قامت بشراء كمية 250 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر أغسطس 2024.

ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 500 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أغسطس 2024.

هذا مع استمرار شركات إنتاج السكر من البنجر وإنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر في إنتاج السكر الأبيض وطرحه في السوق.

استمرار طرح السكر على البطاقة التمونيية بـ12.6 جنيه

في ظل رفع الأسعار استمرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح السكر المدعم على بطاقة التموين بسعر 12.6 جنيه للمواطنين، كما كشف المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن السماح بصرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد الأفراد المقيدين.

ونوه إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.

توريد بنجر السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تمت زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع البنجر من ضمنها مصنع شركة الفيوم للسكر، والسكر والصناعات التكاملية، والدلتا للسكر بدأت في تسلم المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعًا، وخلال نهاية شهر مارس ستكون جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها.

الاحتياطي الاستراتيجي

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جهته قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024.

زيادة أسعار توريد بنجر السكر من المزارعين

وأضاف كمال، أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، تمت زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح بين 1900 و1350 جنيهًا، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح كمال أنه سيتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز إضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيهًا للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيهًا حافزًا إضافيًا عن الطن الواحد.

وتابع كمال، أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافزًا إضافيًا للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيهًا للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعرًا أساسيًا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن.

وقال كمال إنه سيتم صرف 1350 جنيهًا للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعرًا أساسيًا و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن.

بينما قال المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركته قامت بالتعاقد مع 45 ألف مزارع لتوريد 85 ألف فدان من 5 محافظات هي الفيوم، بني سويف، شمال المنيا، أسيوط، جنوب الجيزة، ليتم منها إنتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج نحو 200 ألف طن سكر أبيض، وأكد فتحي أن موسم استلام بنجر السكر بدأ منتصف فبرايرالماضي ويستمر حتي منتصف أغسطس المقبل.

وأوضح فتحي أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف طن الي 200 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية، وذلك من حصيلة الشركة من تصدير المولاس وعلف البنجر إلي دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا.

وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويًا، بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر) سنويًا، ويتم استيراد من 400 إلي 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

بينما قال عادل كمال، رئيس قطاع المبيعات بشركة الفيوم للسكر، إنه يتم صرف كافة مستحقات المزارعين الموردين لمحصول بنجر السكر لصالح الشركة، حيث إنه يتم عمل وردتين في اليوم، مشيرًا إلي أن الوردية الواحدة بعدد 12 ساعة، كما أن هناك أسطولًا من سيارات النقل يصل إلي 45 سيارة نقل كبيرة.

منع التداول بدون فواتير

أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية لفترة ما، وذلك لضبط مسألة الفواتير الإلكترونية وأحكام حركات التداول في السوق لمنع التلاعب في الأسعار، حيث كانت قد بدأت الوزارة من خلال الشركة القابضة بطرح السكر بـ24000 جنيه للطن بالبورصة، ومع ذلك تم التلاعب بالأسعار فقامت الوزارة بوقف التداول.

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا حمل 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، أيضًا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وجاء في قرار الوزارة، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، "أنه بعد الاطلاع على عدد من القرارات التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية".

وأضاف القرار: "أن اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا".

ووفق قرار وزير التموين، يم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد علي المدد المحددة على النحو التالي:-

-(السكر / الألبان / الجبن / المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر.

-(الزيوت) وحتى ستة أشهر.

(الفول / العدس / الأرز) حتى شهرين.

وتتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارًا من اليوم.