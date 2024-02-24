السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي قبيل شهر رمضان المبارك...التموين تشتري 60250 طن زيت عباد خام

زيت الطعام
زيت الطعام

في إطار توجيهات القيادة السياسية  للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بممارسة دولية بمقر الهيئة بالعاصمه الاداريه على كمية 60250 طن زيت عباد خام صب مستورد  وصول خلال شهري مارس وإبريل 2024
وتجدر الاشارة إلى أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لاكثر  من 5 شهور.

كشف احمد كمال المتحدث معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام،   "للدستور " ان معرض “ اهلا رمضان ”  الرئيسي  سوف يبدء الأربعاء  المقبل بصالة المشروعات الصغيرة  بمدينة نصر  وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، كاشفا ان الوزارة سوف تقوم بطرح كميات كبيرة  من السلع المدعمة  والسلع الاسياسية للمنزل المصري فقد اصدار الدكتور علي المصيلحي قرارا بضخ  8200 طن من  اللحوم طازجة بسعر 250 جنية، و2000 طن من اللحوم مجمدة بسعر 170 جنية، و2500  طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنية للدجاجة الواحدة.

 

 

كما يشمل  طرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

 

كما تم الافتتاح  في عدد كبير من المحافظات بحد ادني ثلاث معارض رئيسية بكل محافظة  ، كشفا انه  ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل 30 معرض تابعيين للشركات التابعة المشاركة للوزارة سوف تشارك  بالاضافة الى 146 شادر.

كمال اشار الي طرح  شنطة اهلا رمضان  سوف تكون حسب الطلب،فهناك شنطة تضتمن 6 سلع وتصل الي عشرة سلع لعدد من الشنط  حسب الطلب  ، علي ان تضمنن كافة السلع التي تحتاجها الاسرة المصرية  السكر والارز والزيت والمكرونه والشاى والصلصه والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى بالاضافه الى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد ان يقوم بشرائها.

 

 

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا  بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كافة معارض وشوادر اهلا رمضان على مستوي الجمهورية، إضافة إلي فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض اهلا رمضان.

و اكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلي أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر اهلا رمضان بالإضافة إلي المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه قال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم اصدار تعليمات لكافة الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في اهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

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