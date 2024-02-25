"تموين الدقهلية": ضبط 75 مخالفة متنوعة فى حملات على 3 مراكز

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، 75 محضر مخالفات تموينية متنوعة منها 59 مخالفة في الرقابة على المخابز و16 في الرقابة على الأسواق، وذلك خلال حملات شنتها المديرية على الأسواق والمخابز في 3 مراكز هي (نبروه ودكرنس وبلقاس).

وذكر بيان صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، أنه تم ضبط 240 علبة سجائر و500 علبة كحك و10 إسطوانات غاز منزلي و200 كيلو جرام لحم بلدي و360 كيلو جرام سكر تموينى و380 كيلوجرام مكرونة تموينية و600 كيلوجرام أعلاف، ويجرى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية محمد السيد دايرة أن الحملات تمكنت من المرور على عدد 120 مخبزًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

قال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أحمد كمال، إن افتتاح معرض أهلًا رمضان سيكون الأربعاء المقبل، بصالة المشروعات الصغيرة بمدينة نصر وبحضور الوزير علي المصيلحي.

وأشار"كمال" إلى أن الوزارة ستطرح كميات كبيرة من السلع المدعمة والأساسية، لافتًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا بضخ 8200 طن من اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيهًا، و2000 طن من اللحوم المجمدة بسعر 170 جنيهًا، و2500 طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للدجاجة الواحدة.

كما يشمل طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة لطرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

كما تم الافتتاح في عدد كبير من المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستنشئ 30 معرضًا، بالإضافة إلى 146 شادرًا.

وأشار "كمال" إلى أن شنطة أهلًا رمضان سوف تكون حسب الطلب، فهناك شنطة تتضمن 6 سلع وتصل إلى عشر سلع لعدد من الشنط حسب الطلب، على أن تضم كل السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.