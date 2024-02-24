السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين تطرح كميات كبيرة من السلع بمعارض أهلًا رمضان.. وسعر المكرونة مفاجأة

المكرونة
المكرونة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية والبقوليات واللحوم والدواجن بمعارض أهلًا رمضان 2024، ويتم طرح المكرونة زنة 300 جرام  بسعر 9.5 جنيه، ومكرونة 400 جرام بسعر 13 جنيهًا، ومكرونة 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.

وزارة التموين تكشف آخر استعدادات إطلاق معارض أهلًا رمضان (خاص)

استمرار الضخ

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار ضخ السلع الغذائية بمعارض "أهلًا رمضان" 2024 وتوفير 55 ألف طن سكر للمعارض على مستوى محافظات الجمهورية مع طرح الكيلو بسعر 27 جنيهًا بجانب توفير كل السلع الغذائية الأخرى بكميات كبيرة  بأسعار مخفضة تتراوح بين 15 و30%.

 

افتتاح معارض أهلًا رمضان

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المعرض الرئيسى أهلًا رمضان بمدينة نصر خلال أيام، ومن المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل بعدما كان مقررًا الافتتاح غدا الأحد 25 فبراير، وسيتم توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم ضخ 8200 طن من اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيهًا، و2000 طن من اللحوم مجمدة بسعر 170 جنيهًا، و2500 طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للكيلو، كما سيتم توفير طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعمل 30 معرضًا تابعة للشركات التابعة المشاركة للوزارة سوف تشارك، بالإضافة إلى 146 شادرًا.

أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أخبار التموين “ اهلا رمضان ” أستمرار إقامة معارض أهلا رمضان أسعار السلع في معرض أهلا رمضان أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023

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