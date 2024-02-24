السبت 24 فبراير 2024
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مصر

وزارة التموين تكشف آخر استعدادات إطلاق معارض أهلًا رمضان (خاص)

احمد كمال
احمد كمال

 قال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، أحمد كمال، إن افتتاح معرض أهلًا رمضان سيكون الأربعاء المقبل، بصالة المشروعات الصغيرة بمدينة نصر وبحضور الوزير علي المصيلحي.

وأشار"كمال" إلى أن الوزارة ستطرح كميات كبيرة من السلع المدعمة والأساسية، لافتًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا بضخ 8200 طن من اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيها، و2000 طن من اللحوم المجمدة بسعر 170 جنيها، و2500  طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للدجاجة الواحدة.

رؤساء المدن يتفقدون معارض "أهلا رمضان"الجديد لبيع السلع الغذائية بأشمون والشهداء

كما يشمل  طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة لطرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

كما تم الافتتاح في عدد كبير من المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستنشئ 30 معرضًا، بالإضافة إلى 146 شادرا.

وأشار “كمال” إلى أن شنطة أهلًا رمضان  سوف تكون حسب الطلب، فهناك شنطة تتضمن 6 سلع وتصل إلى عشر سلع لعدد من الشنط  حسب الطلب، على أن  تضم كافة السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

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تخفيض سعر زيت الخليط

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا  بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كافة معارض وشوادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلا رمضان.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تم إصدار تعليمات لكافة الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في أهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيها بدلا من 70 جنيها، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

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