التموين: ارتفاع معدل توريد القصب لنحو 1.8 مليون طن وإنتاج ما يقرب من 175 ألف طن سكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبعة، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى مليون و755 ألفًا و470 طنًا، حيث تم إنتاج نحو 175 ألف طن سكر.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين.

من جانبه أكد البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعون بتوريد مستحقاتهم إليها.

وأشار البديوي إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين، مضيفًا أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ700 ألف طن سكر.

وأشار إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء على توجيهات وزير التموين، مؤكدًا أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.



كما ينفرد "الدستور "بنشر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توريد قصب السكر لموسم عصير ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٣ بشأن تسعير قصب السكر حيث تقرر:

١- يتم توريد محصول قصب السكر للعام الحالى ٢٠٢٤ لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١ بسعر توريد قيمته ١٥٠٠ جنيه للطن

٢- يصرف حافز توريد لموردى قصب السكر لموسم التوريد الحالى ٢٠٢٤ على النحو الآتى:

٣٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طنًا للفدان

٤٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد عن ٣٠ طنًا للفدان وحتى ٤٠ طنًا للفدان

٥٠٠ جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد عن ٤٠ طنًا للفدان

على ان يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم

٣- تقوم اللجان الإشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب.

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