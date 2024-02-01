الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السكر والصناعات التكاملية" تتعاون مع "ABB" لاستخدام أحدث التكنولوجيا بمعداتها

 اللواء عصام الدين
 اللواء عصام الدين البديوى

وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بروتوكول تعاون مع شركة “ABB”، بغرض استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لأجهزة الكهرباء والكنترول والتحكم لمعدات النفض والطبخ والتبخير بمصانع الآلات والمعدات ومجمع اللوحات.

مثل شركة شركة السكر والصناعات التكاملية، اللواء عصام الدين البديوى- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والمهندس أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة “ABB” في مصر، بحضور كلا من الأعضاء ورئيس مصانع الآلات والمعدات، نائب رئيس مصانع الآلات والمعدات لمجمع اللوحات ورئيس القطاعات الهندسية، والمهندس أسامة عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "إيه بي بي".

السكر والصناعات التكاملية: توريد 786795 طن قصب وإنتاج 74608 طن سكر منها

كان قد عقد اللواء عصام الدين البديوى- العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، مع الدكتور فاروق إسماعيل - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووفد من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين ورؤساء القطاعات بالشركات والمطاحن، وهم شركة مطاحن شمال القاهرة ومطاحن مصر الوسطى ومطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن الإسكندرية، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة، وشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة والشركة المتحدة للمطاحن والصناعات التكميلية، وشركة مطاحن مصر العليا.

وكشفت مصادر مطلعة بشركة السكر لـ"الدستور"، عن أن الاجتماع أعقبه زيارة لمصنع المعدات لزيادة التعاون المشترك في مجال قطع الغيار اللازمة لجميع مطاحن الدولة سواء القطاع العام أو الخاص وتدبيرها من مصانع المعدات.

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المصدر كشف لـ"الدستور"، أن هذ الاجتماع يأتي ضمن تنفيد توجيهات القيادة السياسية بتقليل المكون الدولاري في تكلفة الاستيراد للمعدات وقطع الغيار للمعدات من خلال توفيرها من المصانع الحكومية التابعة للدولة.

245 مليون جنيه قيمة تصنيع وصيانة معدات مصانع شركة السكر

من جهته، كشف المهندس عصام برهان، رئيس مصانع الآلات والمعدات بشركة السكر والصناعات التكاملية في تصريح سابق لـ"الدستور"، أن مصانع الآلات والمعدات بشركة السكر والصناعات التكاملية، تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 270 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024 تتضمن 245 مليون جنيه قيمة تصنيع وصيانة معدات مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، و25 مليونًا لمصانع شركات سكر البنجر، منوهًا إلى تحقيق المصنع مبيعات بقيمة 185 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في صناعة معدات وآلات السكر بلغت 95% مقابل 5 % للأجنبي، ما يسهم في توفير 50 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى تصنيع المعدات الخاصة بجميع مصانع السكر، وكان آخرها مصنع النوران التابعة لشركة الشرقية لسكر البنجر، كما تم تصنيع وتركيب 4 طلمبات تم تسليمها بداية العام الحالي.

ونوه برهان إلي قيام المصنع بتدوير جميع الآلات والمعدات في مصانع السكر توفيرًا للنقد الأجنبي،  كاشفًا عن إعادة تدوير القصدير والنحاس والحديد والزهر، وتخزين الفائض  لاستخدامه عند الحاجة، مؤكدًا  توافر  مخزون من الخامات الخاصة بتصنيع الآلات والمعدات الخاصة بصناعة السكر يكفي عدة سنوات قادمة.

وأوضح أنه جرى توفير أكثر من 400 مليون جنيه نظير عمليات إعادة تدوير الخامات المستخدمة في التصنيع، منوها إلى وصول حجم مبيعات الخردة إلى 80 مليون جنيه.

وأكد توفير 7.5 طن سبائك نحاس وقصدير كان يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى توفير كميات تصل إلي 50 طنًا من السبائك كمخزون استراتيجي للشركة.

وكشف عن قيام مصنع المعدات التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، بإنتاج قاطرات روماني وسلوفاكي بالكامل، فيما عدا المحرك الخاص والرافعة الهيدروليك والذي  يتم استيرادهم، موضحًا أن تكلفة القاطرة الواحدة المستوردة بالكامل تصل لـ8 ملايين جنيه.

يذكر أن مصنع المعدات والآلات التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، تم إنشائه أعقاب حرب 1967 لتوفير قطع غيار الشركة بدلا من استيرادها حيث شهدت عدة عمليات التطوير والحصول على رخص تصنيع من الخارج للمعدات الرئيسية في صناعة السكر.

ويستهدف المصنع تصنيع وصيانة وتطويروتركيب جميع مستلزمات صناعة السكر ومشتقاته في مصر والدول الأخرى.

�اللواء عصام الدين البديوى
�اللواء عصام الدين البديوى
�اللواء عصام الدين البديوى
�اللواء عصام الدين البديوى
�اللواء عصام الدين البديوى
�اللواء عصام الدين البديوى
FB_IMG_1706775272168
FB_IMG_1706775272168
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