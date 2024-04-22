المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلامها نحو 125 ألف طن قمح منذ بداية موسم 2024، والذي بدأ قبل عطلة عيد الفطر المبارك ويستمر حتى اليوم.

وواصلت الصوامع والشون في جميع محافظات الجمهورية استقبال الموردين والمزارعين لتوريد القمح، بينما تتابع الوزارة سير العمل في منظومة توريد واستلام القمح المحلي بشكل يومي.

مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي

يُشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد حدد هدفًا لاستلام 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم توريد 2024، مع توجيهه بسرعة سداد مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عمليات التوريد.

لجان استلام وتوجيهات بإنشاء غرفة عمليات

وتم تشكيل لجان استلام في كل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو من التموين وعضوية كل الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح.

كما أصدر الوزير توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

أسعار توريد القمح لعام 2024

تم تحديد أسعار توريد الأقماح المحلية لعام 2024 على النحو التالي:

2000 جنيه للإردب نظافة 23.5 قيراط.

1950 جنيهًا للنظافة 23 قيراطًا.

1900 جنيه للنظافة 22.5 قيراط.

مع التأكيد على استلام قيمة التوريد في أقل من 48 ساعة من استلام القمح من المزارعين.

حظر نقل القمح إلا بعد الحصول على تصريح

ويُحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

كما يُحظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، بينما يُمنع أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

الأقصر تستقبل 287 ألف طن قمح

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن استلامها 287.072 طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح الجديد 2024 وحتى اليوم.

ويستمر التوريد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وتدعو المديرية كل المزارعين لتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، مع ضرورة إبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.