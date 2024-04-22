الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

القمح
القمح

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلامها نحو 125 ألف طن قمح منذ بداية موسم 2024، والذي بدأ قبل عطلة عيد الفطر المبارك ويستمر حتى اليوم.

وواصلت الصوامع والشون في جميع محافظات الجمهورية استقبال الموردين والمزارعين لتوريد القمح، بينما تتابع الوزارة سير العمل في منظومة توريد واستلام القمح المحلي بشكل يومي.

مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي

يُشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد حدد هدفًا لاستلام 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم توريد 2024، مع توجيهه بسرعة سداد مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عمليات التوريد.

لجان استلام وتوجيهات بإنشاء غرفة عمليات

وتم تشكيل لجان استلام في كل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو من التموين وعضوية كل الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح.

كما أصدر الوزير توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

أسعار توريد القمح لعام 2024

تم تحديد أسعار توريد الأقماح المحلية لعام 2024 على النحو التالي:

  • 2000 جنيه للإردب نظافة 23.5 قيراط.
  • 1950 جنيهًا للنظافة 23 قيراطًا.
  • 1900 جنيه للنظافة 22.5 قيراط.

مع التأكيد على استلام قيمة التوريد في أقل من 48 ساعة من استلام القمح من المزارعين.

حظر نقل القمح إلا بعد الحصول على تصريح

ويُحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

كما يُحظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، بينما يُمنع أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

الأقصر تستقبل 287 ألف طن قمح

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن استلامها 287.072 طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح الجديد 2024 وحتى اليوم.

ويستمر التوريد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وتدعو المديرية كل المزارعين لتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، مع ضرورة إبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.

وزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين إجازة عيد الفطر المبارك موسم 2024 الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصيلحي توريد القمح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

مواد متعلقة

توريد 2579 طن قمح بـ28 شونة وصومعة بأسيوط

"تموين كفر الشيخ": استلام الأقماح المحلية من خلال 25 موقعا لموسم توريد 2024

توريد 10 آلاف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

1765 طنًا و899 كيلو من القمح تصل لمخازن تموين القليوبية

توريد 1525 طن قمح إلى 28 مركز تجميع بأسيوط

الدقهلية: 13 ألف طن من القمح تصل إلى الشون والصوامع

لليوم الرابع.. حصاد 12500 فدان قمح فى القليوبية

في ثان أيام الموسم.. توريد 950 طن قمح بصوامع الوادي الجديد

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

عطل يُصيب الأنظمة الإلكترونية لـ"مصر للمقاصة" ويحظر بيع الأسهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل