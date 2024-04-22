رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقى محافظ بورسعيد لضبط الأسواق وأسعار السلع

السجينى: محافظة بورسعيد تمتلك إنجازات ملموسة تمس حياة المواطنين

السجينى: الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ فى بعض الموضوعات التى تهم المواطن.

السجينى: نهدف لمعرفة تأثير سعر الصرف على الأسعار مع متابعة تطبيق قرار انخفاض أسعار بعض المنتجات على أرض الواقع



محافظ بورسعيد يؤكد: بورسعيد شهدت خطة موسعة لاستبدال الأسواق العشوائية بأسواق حضارية منمطة.

محافظ بورسعيد: جهود مكثفة للسيطرة على الأسعار ومراقبة الأسواق والتأكد من جودة السلع.



وصل إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" والوفد المرافق له، صباح اليوم، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في إطار زياراته الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية ومتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة.

في البداية أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مُثمنًا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ودور الجهاز في متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء والتصدي لجشع التجار، مؤكدًا أن هناك جهودًا مكثفة من أجهزة التموين بمحافظة بورسعيد لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالخبز ومتابعة مدى الالتزام بها ميدانيًا.

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة بورسعيد، وجهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار في الأسواق المصرية.



مشيرًا في هذا السياق، إلى أن محافظة بورسعيد هي مركز كبير ومحوري للتجارة، حيث بها العديد من الأسواق والمراكز التجارية، وهو ما يتطلب وجود الجهاز في الشارع البورسعيدي وأن المحافظة دائمًا تمُد يد العون للجهاز بالمحافظة لاستمرار أداء دوره بالشكل المطلوب ومستعدون لتوفير مقرات أخرى بالمحافظة للجهاز حتى يتكمن من إحكام الرقابة على الأسواق بمختلف أحياء المحافظة.

في هذا الإطار، أشار السجيني إلى أن بورسعيد لها أهمية ومكانة كبيرتين جغرافيا واقتصاديًا، وما شهدته المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية والرقمية والاقتصادية العملاقة، وكذلك مشروعات تطوير الطرق والكباري، فضلًا عن تطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجستية، علاوة علي ما تُمثله المحافظة من مركز كبير لحركة التجارة العالمية والداخلية.

لذا نسعي دائمًا إلى وجود جهاز حماية المستهلك في المحافظة والانتشار في الأسواق من خلال الفرع الإقليمي للجهاز ببورسعيد ومأموري الضبط القضائي.

وأشاد "السجيني" بمنظومة الأسواق الحضارية التي جرت ببورسعيد مؤخرًا، كما أشاد بجهود محافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية في الارتقاء بكل القطاعات التي تمس المواطن، لافتًا أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ في بعض الموضوعات التي تهم المواطن.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وفي ختام اللقاء، أعرب "السجيني" عن سعادته وتقديره لمعالي محافظ بورسعيد على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك في المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للارتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق، من أجل خدمة جموع المستهلكين.

وفي ذات السياق، قام اللواء عادل الغضبان بعرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "شركاء النجاح- قصة نجاح"، وذلك لعرض شرح كامل عن المحافظة وجهود الدولة المصرية في وضع محافظة بورسعيد على الخريطة من مشروعات تنموية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية "التأمين الصحي الشامل" والمشروعات الرقمية والاقتصادية العملاقة، وكذلك مشروعات تطوير الطرق والكباري، فضلًا عن تطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجستية، علاوة على أنفاق بورسعيد التي تعد من المشروعات العملاقة المنفذة على أرض المحافظة، علاوة على المناطق الصناعية بالمحافظة لتشجيع الصناعة والاستثمار.



في سياق مُتصل قام "السجيني" يرافقه معالي محافظ بورسعيد، أثناء الزيارة بالتوجه لمقر الجهاز بمحافظة بورسعيد لمُتابعة سير العمل بالمقر والاطمئنان على سير المنظومة وأيضًا الخدمات المُقدمة للمواطنين، كما استمع "السجيني" و"الغضبان" للمواطنين المترددين على الفرع أثناء الزيارة واطمئنا على جودة الخدمات المُقدمة لهم.

وأشار "السجيني" للمواطنين الموجودين، أن الدولة دائمًا حريصة على انضباط السوق ومتابعة التخفيضات السعرية الحقيقية على أسعار السلع، في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من استقرار في أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات.

وأوضح أن هناك تكليفات من دولة رئيس مجلس الوزراء، لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات، وفقًا للقانون.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات، من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/



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