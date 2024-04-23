وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

بعث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ(42) لتحرير سيناء الحبيبة.

وأكد المصيلحي في البرقية أن "يوم الخامس والعشرين من أبريل يحمل ذكرى غالية وفخرًا لكل مصري ببطولات قواته المسلحة، وقوة المفاوض المصري في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء التي ارتوت بدماء الشهداء".

وتابع: “بهذه المناسبة الوطنية العزيزة يشرفني أن أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية داعيًا المولي عز وجل أن يبارك جهودكم لما فيه خير وتقدم البلاد”.

واختتم الدكتور علي المصيلحي برقيته بالدعاء بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والسلام، وحفظ شعبها وجيشها من كل سوء، وكل عام وسيادتكم بخير.