شريف سلامة وداليا مصطفى أول الحضور في العرض الخاص لـ"عصابة عظيمة"

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم “عصابة عظيمة” بطولة الفنانة إسعاد يونس، والذي تستضيفه إحدى دور العرض السينمائي في مدينتي، وكان أول الحضور الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى.

الفيلم تدور أحداثه في حالة من كوميديا الموقف، وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسده الفنان كريم عفيفي في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.