عنبة عن فيلم "عصابة عظيمة": فخور بالتعاون مع إسعاد يونس

أعرب الفنان ومطرب المهرجانات عنبة عن سعادته بالمشاركة في فيلم “عصابة عظيمة” والذي يقام له عرض خاص حاليًا في مدينتي بحضور أبطاله.

وقال “عنبة” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إنه فخور بالتعاون مع نجمة كبيرة بحجم النجمة إسعاد يونس، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى العمل معها، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

“عصابة عظيمة” تدور أحداثه في حالة من كوميديا الموقف، وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسده الفنان كريم عفيفي في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.