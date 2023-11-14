الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تطورات الحالة الصحية للفنانة ريم البارودي

الفنانة ريم البارودي
الفنانة ريم البارودي

تصدرت الفنانة ريم البارودي محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا بسبب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثناء تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأصيبت الفنانة ريم البارودي بنزلة برد شديدة أثناء تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت درجة حراراتها عدة أيام، ما أدى إلى وضعها تحت الملاحظة لمدة 3 أيام.

وتتحسن الحالة الصحية للفنانة ريم البارودي في الوقت الحالي وبدأت حرارتها في الانخفاض، وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل والمرور من هذه الأزمة الصحية بخير.

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