الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

انطلاق الحلقة 3 لمسلسل حق عرب لأحمد العوضي على أون دراما

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

انطلقت، مساء الأربعاء، الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي في التاسعة والنصف على قناة أون دراما.

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وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبد ربه (رياض الخولي).

وتواترت الأحداث بالحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بظهور "الجياشين" أصحاب تجارة الخشب الاصليين والذي أخذها منهم عبد ربه "رياض الخولي" عندما تزوج شقيقتهم(وفاء عامر)، وباعت لزوجها مغلأ الخشب وأصبح ملكه.

وعاد اخواتها الاثنان يطلبون من عبد ربه رده مغلأ أبوهم ولكنه رفض ووعوده بشراء محلات أخرى بنفس الحي في بداية لمنافسة جديدة بين عبد ربه والجياشين.

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى الثانية عشر من منتصف الليل، والتاسعة مساءً على قناة أون دراما.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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