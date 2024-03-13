الأربعاء 13 مارس 2024
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سياسي

برلماني يكشف أهمية تطوير البقعة الطاهرة في جبل التجلي بسيناء

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن السياحة تشهد طفرة حقيقية برؤية شاملة ومميزة بتوجيهات الرئيس السيسي، وباعتبار السياحة أحد مصادر الدخل الرئاسية للبلاد.

وأشار "القماطي"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما قاله رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لسانت كاترين في سيناء، أن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم وتطوير البقعة الطاهرة المقدسة من جبل التجلي، قائلا: من أطهر بقاع الأرض وأكثرها قُدسية في الأديان السماوية الثلاثة، وهي منطقة "طور سيناء"، مشيرا إلى توجيه الرئيس بتعظيم وتطوير هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وأن يتم إنشاء البنية الأساسية والمشروعات التي تُمكن من إبراز أهمية هذه البقعة للعالم كله، وأن هذه المنطقة ستكون هدية للعالم بأسره.

تنويع المقاصد السياحية

وأوضح عضو سياحة الشيوخ، أن عمل مصر على تنويع مقاصدها السياحية وتطويرها، سواء في سيناء أو القاهرة التاريخية أو الاسلامية أو في صعيد مصر، والتطوير الشامل. لافتا إلى زيارة مصر اكثر من 14 مليون سائح في العام الماضي، وفق تأكيدات وزارة السياحة رغم الظروف الصعبة في العالم كله.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن تطوير جيل التجلي ومنطقة سانت كاترين سيجذب سياحا من كافة الديانات وبأعداد كبيرة لمصر، ومختلف معالمها السياحية ويزيد عدد الوفود القادمة.

مجلس الشيوخ تطوير جنوب سيناء السياحة في سانت كاترين سانت كاترين النائب عمرو القماطي السياحة المصرية

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