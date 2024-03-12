الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

اختبار صعب لـ"عرب السويركى" فى الحلقة 2 من مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تنتهي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبدربه (رياض الخولي).

 

مسلسلات رمضان 2024 .. ملخص أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 2

وتواترت الأحداث بالحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بظهور "الجياشين" أصحاب تجارة الخشب الأصليين والتي أخذها منهم عبدربه "رياض الخولي" عندما تزوج شقيقتهم (وفاء عامر)، وباعت لزوجها مغلق الخشب وأصبح ملكه.

وعاد أخواها الاثنان يطلبلن من عبدربه رد مغلق أبيهم، ولكنه رفض ووعوده بشراء محلات أخرى بنفس الحي في بداية لمنافسة جديدة بين عبدربه والجياشين.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، للنجم أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة أون دراما.

مسلسل حق عرب الحلقة 2.. وفاء عامر تعجب بـ"عرب السويركي"

مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

مسلسلات رمضان 2024 .. ملخص الحلقة الأولى من  مسلسل حق عرب 

وينتظر الجمهور ما يدور بالحلقة، لا سيما بعدما انتهت الحلقة الأولى عن تورط "عرب السويركي" أحمد العوضي في سرقة 150 ألفًا من المعلم عبدربه (رياض الخولي)،  لكنه يتمكن من التوصل لمن دبر له المكيدة وسرق الأموال، ولكن يسترد الأموال ويضرب من سرقهم ويصطحبه معه إلى المعلم عبدربه لإثبات براءته من السرقة، ويتشوق الجمهور لما سيحدث بالحلقة الثانية.

ونشبت في الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، أزمة بين عرب جلال السويركي (أحمد العوضي) وبين أمه وأخيه الأكبر (علي) بسبب حب الأول وانتمائه لعبدربه (رياض الخولي) الذي تسبب في موت والده، واعتقاده عرب بأن عبدربه برىء من موت أبيه على عكس ما تؤكد عليه أمه وأخوه.

وتنتهي الأزمة بينهم بضرب الأم لـ"عرب" على وجهه بعدما قال لأخيه عن سبب رفضه من كلية الشرطة وهي أن أمه تبيع (الجرجير).

قنوات عرض مسلسل حق عرب 

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ الكثير من الأحداث والمواقف.

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"الكُترة تغلب الشجاعة".. العوضى يفر هاربًا فى مسلسل حق عرب الحلقة 2

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مسلسلات رمضان 2024.. انطلاق الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على On دراما

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مسلسلات رمضان 2024| ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "حق عرب"

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