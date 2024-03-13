ملخص أحداث مسلسل حق عرب الحلقة الثانية بعد ظهور الجياشين

انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبد ربه (رياض الخولي).

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وتواترت الأحداث بالحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بظهور "الجياشين" أصحاب تجارة الخشب الأصليين والذي أخذها منهم عبد ربه "رياض الخولي" عندما تزوج شقيقتهم (وفاء عامر)، وباعت لزوجها مغلأ الخشب وأصبح ملكه.

وعاد أخواتها الاثنان يطلبون من عبد ربه رد مغلأ أبوهم ولكنه رفض ووعدوه بشراء محلات أخرى بنفس الحي في بداية لمنافسة جديدة بين عبد ربه والجياشين.

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كما أظهرت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، إعجاب صباح (وفاء عامر)، بعرب السويركي، رغم فرق السن الكبير، فهي تعد في مقام والدته، وزوجة عبد ربه (رياض الخولي) ولي نعمته، مما يجعل هناك توقع كبير بخيانتها له.

وظهر هذا الإعجاب في رفضها القاطع لفكرة عبد ربه بجواز سميحة ابنتهم من عرب، لترد عليه سريعا: "عرب مينفعهاش.. بلاش عرب".

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.