السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

الأمن
الأمن

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان جهودها لكشف لغز مقتل مواطن وإصابة 3 أخرين خلال مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية في أحد القرى بمركز كوم أمبو، فيما تم فرض كردونا أمنيا في مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن تلك المعركة أسفرت عن مصرع م.ا.ع 65 سنة، وإصابة كلا من أ.ج.م وشقيقه أ.ج.م وطفلة تدعى إ.ع.م تلقت طلقة في صدرها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

"فتح النار فيهم".. مقتل شخص وإصابة 3 على يد مسجل خطر بقنا

وقد فرضت قوات الأمن سيطرتها على القرية بالكامل، ويقوم رجال المباحث حاليا باستكمال الفحص والتحريت، حيث وجه مدير أمن أسوان بسرعة القبض على المتورطين في هذا الحادث والاوقوف على أسبابه ومنع تجدد الاشتباكات.

كان مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية العليقات التابعة بمركز كوم أمبو، واستخدم فى المشاجرة أسلحة نارية وخرطوش.

البحث الجنائي مديرية أمن أسوان مواطن مركز كوم أمبو قوات الأمن مشاجرة رجال المباحث

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب