الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان جهودها لكشف لغز مقتل مواطن وإصابة 3 أخرين خلال مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية في أحد القرى بمركز كوم أمبو، فيما تم فرض كردونا أمنيا في مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن تلك المعركة أسفرت عن مصرع م.ا.ع 65 سنة، وإصابة كلا من أ.ج.م وشقيقه أ.ج.م وطفلة تدعى إ.ع.م تلقت طلقة في صدرها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد فرضت قوات الأمن سيطرتها على القرية بالكامل، ويقوم رجال المباحث حاليا باستكمال الفحص والتحريت، حيث وجه مدير أمن أسوان بسرعة القبض على المتورطين في هذا الحادث والاوقوف على أسبابه ومنع تجدد الاشتباكات.

كان مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية العليقات التابعة بمركز كوم أمبو، واستخدم فى المشاجرة أسلحة نارية وخرطوش.