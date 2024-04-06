السبت 06 أبريل 2024
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حوادث

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

أمن
أمن

فرضت قوات أمن قنا بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، كرودنا أمنيا في قرية العطيات بمركز دشنا، منعا لتجدد الاشتباكات بين عائلتين، وذلك عقب مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نيران قبل أذان المغرب.

وأمر مدير أمن المنيا بتشكيل فريق بحث جنائي عالي المستوى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات تلك الجريمة والعمل على ضبط مرتكبيها، فيما استمع رجال المباحث إلى شهود العيان حول الحادث، وقاموا بمعاينة مصرع الجريمة.

ضبط 350 قضية مخدرات و167 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

وكانت قوات الأمن في قنا، تلقت بلاغا بحدوث إطلاق نيران في قرية العطيات بمركز دشنا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وجرى السيطرة على الموقف وتبين مقتل مواطن بينما أصيب 3 آخرين وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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