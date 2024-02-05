البنتاجون: الرد على مقتل جنودنا بالأردن لم ينته

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن البنتاجون، "لن نتطرق للحديث عن أي عمليات مستقبلية تتعلق بردنا على هجوم الأردن.. والرد على مقتل جنودنا لم ينته بعد".

وأضاف البنتاجون، إذا لم يتوقف الحوثيون عن هجماتهم في البحر الأحمر فلن نكتف بالدفاع عن السفن فحسب ولكننا سنواصل محاولات الحد من قدراتهم على الهجوم، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم في المنطقة.

من المرجح وقوع خسائر بشرية في الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

كما أكد البنتاجون أنه من المرجح وقوع خسائر بشرية في الضربات الأمريكية في العراق وسوريا لكن التقييم لا يزال مستمرًا.

وتابع، أنه تم تنفيذ ضربات على 36 موقعًا للحوثيين استخدمت في شن هجمات على الملاحة جنوب البحر الأحمر.