الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البنتاجون: الرد على مقتل جنودنا بالأردن لم ينته

البنتاجون
البنتاجون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن البنتاجون، "لن نتطرق للحديث عن أي عمليات مستقبلية تتعلق بردنا على هجوم الأردن.. والرد على مقتل جنودنا لم ينته بعد".

وأضاف البنتاجون، إذا لم يتوقف الحوثيون عن هجماتهم في البحر الأحمر فلن نكتف بالدفاع عن السفن فحسب ولكننا سنواصل محاولات الحد من قدراتهم على الهجوم، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم في المنطقة.

من المرجح وقوع خسائر بشرية في الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

كما أكد البنتاجون أنه من المرجح وقوع خسائر بشرية في الضربات الأمريكية في العراق وسوريا لكن التقييم لا يزال مستمرًا.

وتابع، أنه تم تنفيذ ضربات على 36 موقعًا للحوثيين استخدمت في شن هجمات على الملاحة جنوب البحر الأحمر. 

البنتاجون القاهرة الإخبارية مقتل جنودنا هجوم الأردن الضربات الأمريكية

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