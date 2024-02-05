البنتاجون: القوات الأمريكية شنت هجومًا فى اليمن دفاعًا عن النفس

قال مسئول بـ البنتاجون، اليوم الإثنين، إن القوات الأمريكية شنت هجومًا في اليمن اليوم دفاعًا عن النفس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وشنت القوات الأمريكية غارات جوية ضد صواريخ الحوثيين في اليمن، مستهدفة الأراضي والسفن وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

ضربات جوية ضد صواريخ في اليمن

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن يوم الأحد، أحدها مصمم للهجوم البري والأخرى لاستهداف السفن.

يأتي ذلك بعد يوم من شن موجة من الغارات الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ردًا على هجمات المتمردين المستمرة على السفن.

شنت القوات الأمريكية "ضربة دفاعًا عن النفس ضد الحوثيين.. بصاروخ كروز للهجوم الأرضي"، ثم ضربت لاحقًا "أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر"، حسبما ذكرت القيادة المركزية (CENTCOM) على وسائل التواصل.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية "حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

يوم الجمعة، شن الجيش الأمريكي غارات جوية في العراق وسوريا ضد أكثر من 85 هدفًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي يدعمها، ردًا على الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في الأردن، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

كانت الضربات، التي شملت استخدام قاذفات بعيدة المدى من طراز B-1 انطلقت من الولايات المتحدة، هي الأولى في رد متعدد المستويات من قبل إدارة الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي شنه مسلحون مدعومون من إيران.

وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في نوفمبر، قائلين إنهم كانوا يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل لدعم الفلسطينيين في غزة، التي دمرتها الحرب بين إسرائيل وحماس. وردت القوات الأمريكية والبريطانية بضربات ضد الحوثيين، الذين أعلنوا منذ ذلك الحين عن أن المصالح الأمريكية والبريطانية أهداف مشروعة أيضًا.

وتزايد الغضب بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة- التي بدأت بعد هجوم غير مسبوق لحماس في 7 أكتوبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما أدى إلى تأجيج أعمال العنف التي شملت الجماعات المدعومة من إيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

وفي 28 يناير، ضربت طائرة بدون طيار قاعدة في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين– وهو هجوم ألقت واشنطن باللوم فيه على القوات المدعومة من إيران. وردت الولايات المتحدة يوم الجمعة بسلسلة من الضربات الأحادية الجانب على أهداف في سوريا والعراق.