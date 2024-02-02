البنتاجون: نتوقع شن غارات على مصالح إيرانية فى سوريا والعراق خلال يومين

أعلنت “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، عن أن البنتاجون يتوقع شن غارات على مصالح إيرانية في سوريا والعراق خلال يومين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الدفاع عن المصالح الأمريكية

وكان قد قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، باتريك رايدر، إن واشنطن ستدعم حماية قواتها في سوريا والعراق، والهجوم على قاعدة التنف سيتم الرد عليه، وسنتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا.

وأضاف "رايدر"، خلال المؤتمر الصحفي، أننا ندعم السياسة الأمريكية ونسعى لضبط السلام في العالم، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة، وسنقوم بدعم وحماية قواتنا في سوريا والعراق.

المساعي الأمريكية في المنطقة

وثمّن متحدث البنتاجون جهود الإدارة الأمريكية لاستعادة الاستقرار العالمي، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط.