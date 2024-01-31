البنتاجون: سنقوم بدعم وحماية قواتنا فى سوريا والعراق

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتريك رايدر، إنّ واشنطن ستقوم بدعم وحماية قواتها في سوريا والعراق، والهجوم على قاعدة التنف سيتم الرد عليه وسنتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن قواتنا ومصالحنا.

وأضاف "رايدر" خلال المؤتمر الصحفي: أننا ندعم السياسة الأمريكية ونسعى لضبط السلام في العالم، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة، وسنقوم بدعم وحماية قواتنا في سوريا والعراق.

وثمّن متحدث البنتاجون جهود الإدارة الأمريكية لاستعادة الاستقرار العالمي، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط.

كانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاجون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن "تصعيد خطير".