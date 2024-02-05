البنتاجون: نفذنا ضربات على 36 موقعًا للحوثيين استخدمت بشن هجمات بالبحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن البنتاجون، أنه من المرجح وقوع خسائر بشرية في الضربات الأمريكية في العراق وسوريا لكن التقييم لا يزال مستمرًا.

وأضاف البنتاجون، أنه تم تنفيذ ضربات على 36 موقعًا للحوثيين استخدمت في شن هجمات على الملاحة جنوب البحر الأحمر.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد ولكننا نسعى لوقف الحوثيين عن إعاقة الملاحة في البحر الأحمر، متابعًا: "نحتفظ دائما بالحق في الدفاع عن النفس.. وإحدى سفننا تعرضت لهجوم قرب الساحل السوري يوم السبت".