مصطفى شلبى يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام دريمز الغانى

سجل مصطفى شلبي الهدف الثالث لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 57 من عمر المباراة عن طريق مصطفى شلبي.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

سجل هدفي الزمالك حمزة المثلوثي في الدقيقة 12 وسامسون أكينيولا في الدقيقة 27.

الزمالك بدأ المباراة بقوة وسدد سيف الدين الجزيري من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها سولومون اجبسي في الدقيقة الأولى.

عبدالعزيز عيسى أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة التاسعة سدد عبدول عزيز عيسى ركلة حرة قوية تصدى لها الحارس محمد عواد.

أحمد فتوح رد بتسديدة خلفية مزدوجة في الدقيقة الحادية عشر أبعدها الحارس إلى ركنية.

وتمكن حمزة المثلوثي من تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 12 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو وتابعها المثلوثي بقدمه في المرمى.

فريق دريمز أهدر هدف التعادل بعد انفراد أجينيم بواتينج بالحارس محمد عواد في الدقيقة 20 لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

فرصة أخرى من جانب دريمز في الدقيقة 26 بعد خطأ دفاعي من الزمالك قبل أن تصل إلى أنطوي لكنه أطاح بها خارج المرمى.

وعاقب الزمالك، الفريق الغاني على إهدار الفرص بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية على يسار الحارس.

وأضاع جون أنطوي فرصة جديدة للتسجيل لصالح دريمز قبل أن ينجح محمد عواد في التصدي للفرصة الخطيرة.

توقفت المباراة في الدقيقة 37 بعد إصابة زياد كمال لاعب وسط فريق الزمالك.

وأهدر عزيز عيسى فرصة هدف محقق في الدقيقة الأخيرة بعدما ارتدت كرة أجينيم بواتينج من عواد قبل أن يسددها عيسى في الشباك.



أحداث الشوط الثاني

الفريق الغاني بدأ المباراة بقوة لكنه فشل في التسجيل رغم الفرص العديدة التي يهدرها.

وبدأ الزمالك في العودة للاستحواذ على الكرة من جديد والسيطرة على مجريات الأمور.

وأجرى جوميز تغييرا بنزول أحمد حمدي بدلا من سامسون أكينيولا في الدقيقة 57.

وتمكن مصطفى شلبي من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من سيف الدين الجزيري إلى مصطفى شلبي الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.