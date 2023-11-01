الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدربة فريق "1000 يوم ذهبية" توضح حركات تساعد المرأة في الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية

قالت الدكتورة هند عبدالسلام، مدربة فريق المبادرة الرئاسية "1000 يوم ذهبية"، إننا نلاحظ الآن بشكل كبير معدلات ارتفاع  الولادات القيصيري، حتى أنها وصلت في بعض المحافظات لـ 90%، من إجمالي حالات الولادة.

وأضافت عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأربعاء: “الولادة القيصري مش هي الطريقية الطبيعية اللي ربنا خلقنا عليها، ولم يفطر السيدات عليها، فمنذ بداية الخلق والسيدات تلد بصورة طبيعية، حتى أجيال جداتنا كن يلدن بصورة طبيعية”.

أسباب الولادة القيصري هذه الفترة

وكشفت أن ما حدث وعطل عن الولادة الطبيعية عدة أسباب، منها عدم استعداد الأطباء والمستشفيات واستعجالهم للقيام بـ الولادة القيصرية، مفيدة بأنهم خلال المبادرة يقومون بتأهيل الأم جسديا ونفسيا للولادة الطبيعية، خاصة أن تأهيلها العضلي غير مناسب للقيام بعملية الولادة الطبيعية، أو تقوم بعملية الدفع، لأن النساء الآن اختلفت حياتهم عن حياة المرأة الريفية أو المرأة التي تقوم بأعمال منزلية، فهي بهذه الطريقة تقوم بعمل حركات رياضية تساعدها في الولادة دون أن تدري.

وأوضحت أن ضمن الحركات التي تساعد المرأة في عملية الولادة الطبيعية، منها الاسكوات، والتي كانت تفعلها المرأة عندما كانت تقوم بمسح منزلها أو الجلوس في دورة المياه القديمة "البلدي"، مفيدة بأن هذه الحركات قد تفعلها رياضيا طالما لا تقوم بالأعمال المنزلية. 

الولادة القيصري 1000 يوم ذهبية أسباب الولادة القيصري الولادة الطبيعية حركات رياضية

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