ضياء رشوان: الشعب الفلسطينى لن يقبل أبدًا التهجير من أرضه لوطن مصطنع

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر سيادتها على أراضيها وهي ملك لشعبها، متابعا: الشعب الفلسطيني شعب شقيق، ونحن من حرصنا على الشعب الشقيق، لا يمكن أن نقبل أن تصفى القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر.

تهجير الشعب الفلسطينى

وأضاف "رشوان"، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أن الشعب الفلسطيني نفسه أبرز على لسان كل قياداته، الطبيعية والتنظيمية والفصائل، أنه يرفض التهجير وأنه قد هُجّر مرة واحدة إبان النكبة عام 1948، وأنه لن يقبل أبدًا التهجير من أرضه ويفضل أن يموت فيها.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني هو من يطرح هذا، إذا ما كان له أن يترك غزة فلن يتركها إلا شرقا أو شمالا، في أراضيه التي تركها من قبل تحت تهديد السلاح، لكنه لن يقبل أن يأتي لهذه القطعة من أرض مصر "سيناء"، ولا يقبل أن يأتي أبدًا كي يستبدل وطنه بوطن مصطنع، فمصر لم ولن تكن وطنا مصطنعًا لأي أحد.