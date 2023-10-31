الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أرض الفيروز.. إلى أين وصل قطاع الإسكان في محافظة شمال سيناء؟

أرض الفيروز
أرض الفيروز

استعرض تقرير لجريدة “الدستور”، ما وصلت إليه محافظة شمال سيناء في قطاع الإسكان، حيث تجاوزت نسبة استثمارات قطاع الإسكان بشمال سيناء إلى 2.3 مليار جنيه، وجار إنشاء مدينة رفح الجديدة، وتضم 10.010 وحدة سكنية بتكلفة 1.38 مليار جنيه.

وقال التقرير إنه تم إنشاء 50 عمارة للإسكان الاجتماعي في مدينة العريش بإجمالي 1200 وحدة سكنية، كما تم تنفيذ مشروع ترميم عمارات حي المساعيد بتكلفة بلغت 445 مليون و700 ألف جنيه، فضلا عن إنشاء 100 منزل بدوي في قرية الجدي النموذجية بمساحة 200 متر مربع لكل منزل.

سيناء الخدمات المصريين قطاع الإسكان محافظة شمال سيناء ترميم عمارات

مواد متعلقة

أرض الفيروز.. كيف أصبحت الشبكات والمرافق في محافظة شمال سيناء؟

مدبولى: تنفيذ مشروعات خدمات عامة بـ2.2 مليار جنيه فى شمال سيناء

رئيس الوزراء: "مشروعات سيناء هتكون قد مشروع السد العالى مرتين وتلاتة"

مدبولى: استثمارات بـ8.3 مليار جنيه فى الفترة القادمة بشمال سيناء

مدبولى: التنمية الحقيقية فى سيناء بدأت تحت قيادة الرئيس السيسى فى 2014

"محدش يقدر ياخدها مننا".. شبه جزيرة سيناء "تنمية واستقرار"

إبراهيم طوقان.. شاعر الوطن والحب والثورة

رؤساء أحزاب وسياسيون وإعلاميون يرافقون رئيس الوزراء فى زيارته لشمال سيناء

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ضحية جديدة.. اتهام "عنتيل مدينة نصر" بالاعتداء على فتاة بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا