أرض الفيروز.. إلى أين وصل قطاع الإسكان في محافظة شمال سيناء؟

استعرض تقرير لجريدة “الدستور”، ما وصلت إليه محافظة شمال سيناء في قطاع الإسكان، حيث تجاوزت نسبة استثمارات قطاع الإسكان بشمال سيناء إلى 2.3 مليار جنيه، وجار إنشاء مدينة رفح الجديدة، وتضم 10.010 وحدة سكنية بتكلفة 1.38 مليار جنيه.

وقال التقرير إنه تم إنشاء 50 عمارة للإسكان الاجتماعي في مدينة العريش بإجمالي 1200 وحدة سكنية، كما تم تنفيذ مشروع ترميم عمارات حي المساعيد بتكلفة بلغت 445 مليون و700 ألف جنيه، فضلا عن إنشاء 100 منزل بدوي في قرية الجدي النموذجية بمساحة 200 متر مربع لكل منزل.