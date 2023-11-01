زهور فلسطين.. أهم المحطات في حياة الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان

فلسطين، البلد الأبية القوية، ليست فقد تدافع عن أرضها بالمقاومة، ولكنها تدافع بالشعر والأدب، ولم لا؟ وهي بلد الإبداع!.

ضمن الشعراء الذين قدمتهم لنا فلسطين، الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، التي ولدت يوم 1 مارس عام 1917 في نابلس.

مثّل شعر فدوى طوقان أساسا قويا للتجارب الأنثوية في حب الثورة واحتجاج المرأة على المجتمع، وهي درست على يد أخيها شاعر فلسطين الكبير إبراهيم طوقان الذي نمى مواهبها ووجهها نحو كتابة الشعر.

حياة الشاعرة فدوى طوقان

بدأت الشاعرة في حضور المؤتمرات والندوات التي كان يعقدها الشعراء الفلسطينيون البارزون أمثال محمود درويش وسميح القاسم بعد عام 1967.

كرست فدوى حياتها للشعر والأدب وأصدرت العديد من الدواوين والمؤلفات وشغلت عدة مناصب جامعية، كما صدرت لها عدة مجموعات شعرية منها "وحدي مع الأيام، أمام الباب المغلق، على قمة الدنيا وحيدا".

حصلت الشاعرة على العديد من الأوسمة والجوائر، منها جائزة الزيتونة الفضية الثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط باليرمو 1978م، ونالت وسام القدس من منظمة التحرير الفلسطينية عام 1990.

توفيت فدوى طوقان يوم 12 ديسمبر عام 2003 في نابلس الفلسطينية.

كان هذا التقرير ضمن فقرة “أنا الفلسطيني” عبر برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”.