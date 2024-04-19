"الصيف جاى بقوة".. ارتفاع كبير لدرجة الحرارة وزحام مرورى فى وسط القاهرة (فيديو)

رصدت "الدستور" في بث مباشر، حالة الطقس والحرارة والحالة المرورية في شوارع القاهرة، والتي كانت على النحو التالي،حيث تشهد القاهرة بمختلف محافظاتها ارتفاع كبير في درجات الحرارة مصحوبًا برياح واتربة شديدة خلال الأيام القليلة الجارية، وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة شهدت عدد من مناطق القاهرة والجيزة زحاما مروريا على مدار يوم الخميس.

ارتفاع درجات الحرارة

وكان قد كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، إن درجات الحرارة لن تعود للانخفاض بصورة كبيرة مرة أخرى، وعلى المواطنين ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار.

وتابع: "بالنسبة للي بيشتغل لوقت متأخر ليلا اأو بينزل شغله بعد الفجر فيفضل عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل".

وأوضح “شاهين” أن التقلبات الجوية خلال هذه الفترة، طبيعية وترتبط بشكل كبير ببداية فصل الربيع.

واختتم: "ممكن نشوف فصول السنة كلها في يوم واحد خلال فصل الربيع المعروف بالتقلبات الجوية الحادة".

درجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة الحالية وموعد ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية حيث من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم الجمعة 19 أبريل بعض التغيرات على مختلف مناطق مصر، حيث يكون الطقس حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئًا على السواحل الشمالية، بينما يتوقع أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وفي الليل يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع درجات حرارة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.