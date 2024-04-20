السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس حار نهارًا باردًا ليلًا في القاهرة والإسكندرية هذا الأسبوع

طقس حار
طقس حار

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية حيث أكدت وجود شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى نشاط ملحوظ للرياح تكون مثيرة للرمال على بعض المناطق المكشوفة وأكدت هدوء في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بين 1،5 إلي 2 متر.

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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد

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ما حالة الطقس غدًا؟

من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الأحد 21 أبريل نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود الإسكندرية طقس حار نسبيا شديد الحرارة وقت الظهيرة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 درجة للصغرى و36 للكبرى، فيما بلغت سرعة الرياح 15 كيلو متر / ساعة ونسبة الرطوبة 48 %.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الإثنين 22 أبريل، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 من نفس الشهر، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا.

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