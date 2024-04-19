تقلبات جوية حادة.. "الأرصاد" تحذر من فصل الربيع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، حيثُ ترتفع الحرارة وتنخفض تدريجيًا، مصاحبة بموجات من الأتربة والرمال المثيرة في أجزاء متفرقة بالبلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه عادة ما يكون فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية حيث التباين الواضح بين درجات الحرارة العظمي والصغري، لذلك من الممكن ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار، ولكن يفضل وجود قطعة إضافية خارجية في فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنَّه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 29 درجة.

ويسود طقس حار نهارا على أغلب الانحاء مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

ارتفاع الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل، تسجل البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

فصل الربيع

وأشارت الهيئة إلى أنَّ هذه الأجواء نتيجة فصل الربيع، الذي يُسمَّى بفصل التقلبات الجوية السريعة والحادة، منوّهة على متابعة التحديثات فى حالة الطقس.

ولفتت الهيئة إلى أنَّ مساء الأربعاء الماضي، كان هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة عودة انخفاض الحرارة جزئيًا ابتداءً من مساء أمس الخميس على كل أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنَّه من المتوقع أن يسود، غدًا السبت، طقس لطيف إلى معتدل على السواحل الشمالية معتدل على كاترين، مائل للحرارة لحار نسبيًا على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، حار لشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا على كل الأنحاء.