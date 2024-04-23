البيت الأبيض يعلن موقفه بشأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن مطلع على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وأكد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، للصحفيين المرافقين لجولة الرئيس على متن طائرة الرئاسة، أن الإدارة تراقب عن كثب هذه المواقف، وتدين ما أسمته "الخطاب المثير للقلق" في بعض التظاهرات الطلابية.

وأشار بيتس إلى أن الرئيس بايدن، يدرك أن هذه لحظة صعبة للعديد من المجتمعات، مؤكدًا دعم الإدارة لحق كل أمريكي في التظاهر السلمي، مع التأكيد على أن الدعوات للعنف والترهيب الجسدي وخطاب الكراهية غير مقبولة، وسيتم إدانتها بشكل قاطع.

وفي سياق متصل، أوضح بيتس أن الصمت يعتبر تواطؤًا، ولهذا السبب يستخدم الرئيس المنصات المتاحة له لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين.

من ناحية أخرى، ألقت جامعة مينيسوتا التوأم القبض على تسعة أشخاص صباح الثلاثاء في حرم الجامعة بعد تشكيلهم لمعسكر يتعارض مع سياسة المدرسة.

وأوضحت الجامعة في بيان أن الشرطة وصلت إلى مكان المعسكر في حوالي الساعة السادسة صباحًا، وأخطرت الموجودين بأنهم ينتهكون سياسة الجامعة وقانون التعدي على ممتلكات الآخرين.

وأشار البيان إلى أن الشرطة طلبت من المجموعة التفرق بحلول الساعة السابعة صباحًا، وأخبرتهم بأنهم سيتم اعتقالهم إذا بقوا. وحتى الآن، لا يزال تسعة أشخاص معتقلين دون حدوث أي حوادث.

وفيما يتعلق بالمظاهرات المؤيدة لفلسطين، نشرت هيئة التدريس وأمناء المكتبات والخريجين وطلاب الدراسات العليا والموظفين من أجل العدالة في فلسطين في جامعة مينيسوتا (FLAGS JP) مقطع فيديو يوم الثلاثاء يظهر المخيم كدعم "للتضامن غير المشروط مع فلسطين والمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية والفصل العنصري".