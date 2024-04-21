الأحد 21 أبريل 2024
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عالم

عاجل.. تدريبات بجيش الاحتلال الإسرائيلى استعدادًا لاحتمال اقتحام "أسطول الحرية"

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفصحت قناة إسرائيلية، يوم السبت، عن سلسلة من التدريبات التي يُجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي استعدادًا لمواجهة احتمالية اقتحام "أسطول الحرية" المقرر مغادرته تركيا في غضون أيام، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية الخاصة (12) أن التحضيرات جارية في إسرائيل لمواجهة قدوم "أسطول الحرية" من تركيا إلى قطاع غزة، مع التوقعات بمغادرته في بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل قامت مؤخرًا بجهود دبلوماسية أمام دول أوروبية، بمساندة من الولايات المتحدة، من دون الكشف عن تفاصيل هذه الجهود.

وتابعت القناة بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في التدريبات والتحضيرات لاحتمالية اقتحام السفينة، حيث بدأت وحدة "شايطيت 13" في التدرب على هذا السيناريو المحتمل.

انطلاق "أسطول الحرية" بـ 5500 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

وأوضحت القناة أن "أسطول الحرية" يحمل نحو 5500 طن من المساعدات الإنسانية، ومن المتوقع أن يشارك فيه نشطاء من عدة دول، من بينها ألمانيا وماليزيا والنرويج والأرجنتين وإسبانيا وكندا وجنوب إفريقيا.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في إسطنبول، تم الإعلان عن انطلاق "أسطول الحرية لغزة"، بحضور حوالي 1000 شخص، وتحدثت الضابطة الأمريكية المتقاعدة آن رايت عن الحملة وعن تجربتها السابقة في عام 2010.

وأكدت رايت ضرورة التدخل الدولي لوقف العنف والحفاظ على حقوق الإنسان في غزة، وأعلنت عن استعداد "أسطول الحرية" لمواجهة أي هجوم إسرائيلي محتمل.

يُشار إلى أن هجومًا إسرائيليًا سابقًا على أسطول مماثل في عام 2010 أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وقد أثار تلك الحادثة موجة من الانتقادات الدولية.

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