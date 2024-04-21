الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الكونجرس الأمريكى بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

استنكر  المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، السبت،  بشدة قرار مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل.

وأشار أبو ردينة إلى أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا مباشرًا على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تصاعد العنف والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أبو ردينة أن هذا التصعيد الأمريكي يشكل إشارة خطيرة وضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع لتشمل دول المنطقة بأسرها، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويهدد بزعزعة استقراره.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الاستقرار في فلسطين يمثل المفتاح الأساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع تنفيذ هذا القرار وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مجلس النواب الأميركي مساعدات عسكرية إسرائيل الشعب الفلسطيني الاستيطان الاسرائيلي

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