الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري للتداول

الدولار
الدولار

تصدر سعر  الدولار اليوم الأربعاء 24 أبريل مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 

وتشهد هذه الأيام استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي حيث سجل 47.99 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 24-4-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-4-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 23-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 23/4/2024

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 48.03 جنيه للشراء، 48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 48.48 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك

  • سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 48 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.
  • سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 48 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل عند 48 جنيه للشراء و48.01 جنيه للبيع.
  • سجل تداول سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.45 جنيه للشراء 47.55 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.35 جنيه للشراء47.45 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.
  • سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.32 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.28 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.35 جنيه للشراء 47.45 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 48 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.
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