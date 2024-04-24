بجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري للتداول

تصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 أبريل مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وتشهد هذه الأيام استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي حيث سجل 47.99 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 48.03 جنيه للشراء، 48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 48.48 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك