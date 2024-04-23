سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 23-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، كلمات تصدرت محركات البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذا ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 نحو 48.32 جنيه للشراء مقابل 48.42 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 48.32 جنيهًا للشراء، و48.42 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 في البنك التجاري الدولي 48.05 جنيه للشراء، 48.15 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 48.10 جنيهًا للشراء، و48.20 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.18 جنيهًا للشراء، و51.30 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.26 جنيهًا للشراء، و59.41 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيه للبيع.