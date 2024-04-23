الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 23/4/2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يشغل بال المسافرين إلى الخارج معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23/ 4/ 2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم ببداية التعاملات الصباحية بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 48.23 جنيهًا للبيع، و48.09 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23/ 4/ 2024

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024، في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024، في البنك المركزي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري نحو 48.23 جنيهًا للبيع، و48.09 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، نحو 48.20 جنيهًا للبيع، و48.10 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024، في بنك مصر في بداية التعاملات 48.20 جنيهًا للبيع و48.10 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 48.20 جنيهًا للبيع و48.10 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 إبريل 2024، في بنك الإسكندرية عند 48.20 جنيهًا للبيع، و48.10 جنيهًا للشراء

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم الثلاثاء نحو مبلغ 48.20 جنيهًا للبيع، و48.10 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 22-4-2024

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سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 48.52 جنيهًا للبيع و48.42 جنيهًا للشراء.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم
48.11 جنيه للشراء.
48.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.22 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء
59.42 جنيه للشراء.
59.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء
12.82 جنيه للشراء.
12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
155.51 جنيه للشراء.
156.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
13.10 جنيه للشراء.
13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري
12.21 جنيه للشراء.
13.21 جنيه للبيع.

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