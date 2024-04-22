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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 22-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يحرص المسافرون لخارج مصر على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-4-2024 عبر جوجل، حيث أعلن البنك المركزي في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، وبلغ نحو 48.27 جنيه للشراء، وقيمة 48.41 جنيه للبيع وفق المعلن على المنصات الصادرة عن البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-4-2024

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-4-2024، بمختلف البنوك المصرية، طبقا لآخر التحديثات من قبل البنوك من خلال حساباتها ومواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم الإثنين إلى 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.53 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري اليوم الإثنين
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.19 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.10 جنيه للشراء و53.28 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني بالبنك المركزي المصري اليوم الإثنين 
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.26 جنيه للشراء و31.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
 

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سجل الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.54 جنيه للشراء و157.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

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