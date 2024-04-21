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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استقرار سعر الدولار اليوم الاحد 21-4-2024 خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024..كلمات تصدرت محركات البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الأحد 21 أبريل 2024 تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 نحو 48.28 جنيه للشراء مقابل 48.38 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الأحد الموافق 21 إبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 48.28 جنيهًا للشراء، و48.38 جنيهًا للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتراجع اليورو والإسترليني

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 في البنك التجاري الدولي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 21 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 48.28 جنيهًا للشراء، و48.38 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.48 جنيهًا للشراء، و51.61 جنيهًا للبيع

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.87 جنيهًا للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

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