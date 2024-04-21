الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتراجع اليورو والإسترليني

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في حين تراجع اليورو والإسترليني، في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد  في البنوك العاملة في مصر. 


ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر )، سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر

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متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 48.26 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 10 و25 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 51.22 جنيه للشراء، و51.65 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 51.22 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع.. أما في البنوك الخاصة، فسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 51.22 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 51.53 جنيه للشراء، و51.69 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 12 و30 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي، سجل الإسترليني 59.71 جنيه للشراء، و60.32 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 59.70 جنيه للشراء، و60.30 جنيه للبيع.. أما في البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.71 جنيه للشراء، 60.32 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الاسترليني 60.19 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.


وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.15 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 156.06 جنيه للشراء، و157.04جنيه للبيع.


يذكر أن قرار مرونة سعر الصرف يعني تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية. 

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