التعاملات المسائية.. سعر الدولار اليوم السبت 20 أبريل 2024

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 خلال التعاملات المسائية.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم السبت 20 أبريل 2024 تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 نحو 48.28 جنيه للشراء مقابل 48.38 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم السبت الموافق 20 إبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 48.28 جنيهًا للشراء، و48.38 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 48.28 جنيهًا للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.44 جنيهًا للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.87 جنيهًا للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 156.51 جنيهًا للشراء، و157.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.15 جنيهًا للشراء، و13.18 جنيه للبيع.