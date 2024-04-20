تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-4-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات..كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والعاملة في مصر .

سعر الدولار اليوم السبت 20 ابريل 2024 تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 نحو 48.28 جنيه للشراء مقابل 48.38 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم السبت الموافق 20 إبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 48.28 جنيهًا للشراء، و48.38 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم السبت الموافق 20 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 48.28 جنيهًا للشراء، و48.38 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.44 جنيهًا للشراء، و51.57 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.87 جنيهًا للشراء، و12.90 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 156.51 جنيهًا للشراء، و157.17 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 13.15 جنيهًا للشراء، و13.18 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضا

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2024

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى 2024 بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة

جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024

جدول امتحانات طلاب 3 إعدادي بمحافظة الشرقية 2024