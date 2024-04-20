السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر سعر  الدولار اليوم السبت 20 أبريل مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 

وتشهد هذه الأيام استقرار في سعر الدولار اليوم 20 ابريل 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل سعر الدولار استقرارا في البنك المركزي حيث سجل 48.26 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 20-4-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سجل تداول سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.55 جنيه للشراء 48.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 48.28 جنيه للشراء48.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 48.35 جنيه للشراء 48.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

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