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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سعر الدولار اليوم الاثنين 22-4-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 خلال التعاملات المسائية استقرارًا، وتصدر محركات البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 نحو 48.28 جنيه للشراء مقابل 48.38 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 إبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 48.28 جنيهًا للشراء، و48.38 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 22-4-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 في البنك التجاري الدولي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

خلال التعاملات المسائية استقرت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 48.28 جنيهًا للشراء، و48.38 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.48 جنيهًا للشراء، و51.61 جنيهًا للبيع

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.87 جنيهًا للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 22-4-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات

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