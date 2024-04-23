الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تُطلق شرارة ثورة السيارات الكهربائية.. حوافز مُغرية لمشروع ضخم فى العاشر من رمضان

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن دعم الحكومة القوي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وذلك من خلال توفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال.

ويأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد السيارات.

وتجسد هذا الدعم في توجيهات رئيس الوزراء بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع شركة جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان، ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور مدبولي اهتمامه الكبير بهذا المشروع، واعتزامه توفير كل ما يلزم من دعم لضمان نجاحه، إيمانًا منه بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة السيارات الكهربائية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الواعد.

مزايا توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

خلق فرص عمل جديدة: من المتوقع أن يخلق هذا القطاع آلاف فرص العمل الجديدة للشباب المصري، مما يساهم في خفض معدلات البطالة.

تعزيز الصناعة الوطنية: سيساهم توطين صناعة السيارات الكهربائية في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

جذب الاستثمارات الأجنبية: ستجذب الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال.

الحفاظ على البيئة: ستساهم السيارات الكهربائية في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يُساهم في حماية البيئة.

مصر وجهة واعدة لصناعة السيارات الكهربائية

وتمتلك مصر العديد من المقومات التي تجعلها وجهة واعدة لصناعة السيارات الكهربائية، أبرزها:

موقعها الجغرافي المميز: تقع مصر على مفترق طرق التجارة العالمية، مما يجعلها بوابة لتصدير السيارات الكهربائية إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط.

البنية التحتية المتطورة: تمتلك مصر شبكة كهرباء قوية وبنية تحتية جيدة، مما يسهل عملية شحن السيارات الكهربائية.

القوى العاملة الماهرة: تمتلك مصر قوى عاملة ماهرة قادرة على التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة.

الدعم الحكومي: تقدم الحكومة المصرية حوافز كبيرة لجذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

رئيس الوزراء يبحث مع "كوفي كاب" تعزيز صناعة الكابلات الكهربائية فى مصر

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع مسئولي شركة "كوفي كاب" COFICAB، "الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات"، وحضر الاجتماع كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهشام اللومي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة "كوفي كاب"، ونعمة اللومي، نائب رئيس مجموعة "كوفي كاب"، وفاروق الثابتي المدير العام للمجموعة في مصر، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

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