فيضانات دبي 2024.. تعامل حكومي سريع وعودة لحركة المطارات والطريق

تصدرت فيضانات دبي 2024، محركات البحث واهتمامات الملايين عبر العالم، حيث تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة لأمطار وسيول غير مسبوقة تحولت إلى فيضانات لم تشهدها الدولة في تاريخها منذ بدء عمليات التسجيل.

وكان فيضان دبي هو الأكثر اهتماما فقد كانت إمارة دبي هي أكثر الإمارات تضررا وشدة في الأمطار والسيول التي تعرضت لها الدولة الأسبوع الماضي ما عطل حركة المطارات والسير ومعظم الأعمال بالإمارة.

فيضانات دبي 2024.. تعامل حكومي سريع

ورغم شدة فيضانات دبي 2024، إلا أن مؤسسات الدولة نجحت في احتواء الأزمة وعدم تسجيل خسائر بشرية وحتى الخسائر المادية كانت قليلة نظرا لسرعة التحرك وقوة البنية التحتية التي استوعبت حجم الكارثة حتى مع عدم وجود نظام لتصريف الأمطار لأن الإمارات دولة مناخها جاف صحراوي ولم تشهد مثل هذا القدر المفاجىء من الأمطار في تاريخها.

وبتوجيهات أمس من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمواجهة الفضيان عملت مختلف الجهات المعنية في دبي بكافة قوتها لعودة الطرق والخدمات إلى طبيعة عملها في كافة أنحاء دبي، وذلك من خلال فريق إدارة الطوارئ والأزمات بمشاركة ممثلين من شرطة دبي والبلدية والمطورين العقارين، وكذلك هيئة الطرق والمواصلات والدفاع المدني.

وقد نجح التنسيق الحكومي في التعامل مع تجمعات مياه الامطار وتسهيل عودة الطرق والمطارات، بمشاركة عدد ضخم في الاستجابة للأزمة بلغ عددهم أكثر من 2500 مشارك من مهندسين وفنيين وعمال ومقاولين وموردين، مع مشاركة حوالي 400 مضخة و300 صهريج، وأكثر من 200 معدة ثقيلة للمساهمة في فتح الطرقات وإعادة الحياة لطبيعتها.

تأثر حركة المطارات بسبب فيضانات دبي 2024

وبعد تعرضه للغلق طوال فترة السيول فقد كانت فيضانات دبي 2024 الأقوى، حث مطار دبي الدولي اليوم المسافرين المغادرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتهم مع تجنب الحضور المبكر للغاية تجنبا لحدوث زحام في مبنى المسافرين.

وبسبب فيضان دبي 2024، حولت مطارات إمارة دبي 31 رحلة جوية من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم "دبي وورلد سنترال" مع توفير الدعم اللازم للركاب للوصول إلى وجهتهم وذلك بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي سببتها السيول والفيضانات التي تعرضت لها الدولة خاصة دبي.

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