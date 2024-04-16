الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لمدة 25 دقيقة.. مطار دبى يعلن توقفه عن العمل

مطار دبي
مطار دبي

أعلنت مطارات دبي، الثلاثاء، عن توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتًا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وأكدت مطارات دبي في وقت سابق إلغاء نحو 17 رحلة قادمة ومغادرة في مطار دبي الدولي اليوم بسبب الظروف الجوية.

وفي بيان للمطارات، أشارت إلى أنه نظرًا للظروف الجوية السائدة، فإنها تواجه تأخيرًا في الرحلات القادمة والمغادرة، ما أدى إلى إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة في الصباح، مع تحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.

بحسب تصريح للمتحدث باسم فلاي دبي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإنهم يبذلون جهودًا لتقليل أي تأثير على جداول سفر المسافرين، ويتعاونون مع جميع الأطراف في المطار، مع استمرار مراقبة الأحوال الجوية عن كثب، وتوجيه نصائح للمسافرين بالوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ من مواعيد رحلاتهم والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

مطارات دبي مطار دبي الدولي عاصفة شديدة وكالة الأنباء الإماراتية سفر المسافرين مراقبة الأحوال الجوية

مواد متعلقة

تحويل 9 رحلات جوية إلى مطار القاهرة قادمة من 8 مدن

السعودية تعلن جاهزية مطاراتها لاستقبال المعتمرين فى شهر رمضان

"دلتا إير لاينز" الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل فى يونيو

تفاصيل إطلاق مزايدة عالمية لتطوير المطارات المصرية بالشراكة مع المستثمرين

أحمد موسى منفعلًا.. لا توجد نية لدى الدولة المصرية لبيع مطار شرم الشيخ الدولى

شركة ليبية تسير أول رحلات الطيران بين مطاري القاهرة ومعيتيقة

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

مطار بغداد الدولى يعلق رحلاته الجوية

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"

منظمة إنقاذ الطفولة: إسرائيل دمرت 90% من مدارس غزة وجامعاتها