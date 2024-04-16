لمدة 25 دقيقة.. مطار دبى يعلن توقفه عن العمل

أعلنت مطارات دبي، الثلاثاء، عن توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتًا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وأكدت مطارات دبي في وقت سابق إلغاء نحو 17 رحلة قادمة ومغادرة في مطار دبي الدولي اليوم بسبب الظروف الجوية.

وفي بيان للمطارات، أشارت إلى أنه نظرًا للظروف الجوية السائدة، فإنها تواجه تأخيرًا في الرحلات القادمة والمغادرة، ما أدى إلى إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة في الصباح، مع تحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.

بحسب تصريح للمتحدث باسم فلاي دبي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإنهم يبذلون جهودًا لتقليل أي تأثير على جداول سفر المسافرين، ويتعاونون مع جميع الأطراف في المطار، مع استمرار مراقبة الأحوال الجوية عن كثب، وتوجيه نصائح للمسافرين بالوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ من مواعيد رحلاتهم والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني للشركة.